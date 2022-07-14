Требуется озвучка персонажей мультяшным голосом на английском языке. Ищем приятные мужской и женский голоса для работы над текстами объемом 800-1000 слов. Приложите пример своей озвучки в нужном формате. Возможность регулярного сотрудничества при успешном выполнении заказа.
Потрібен диктор с хорошою промовою англійської мови.
Мы хочемо запустити англомовний YouTube канал націлений на західну аудиторію, тому нам потрібна людина для озвучування текстів.
Заявки фрилансеров
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