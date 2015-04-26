Приветствия для АТС

Видеоинфографика на 2 минуты. Необходимо реализовать закадровое озвучивание на иврите. Текст и раскадровка предоставляются. Требования: - мужской голос - произношение без акцента - четкая дикция ...
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