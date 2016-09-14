Редактирование и озвучка видеопрезентации

Есть видео презентация конкурента. Необходимо по ее принципу и подобию сделать такую же для меня. Т.е. в тех местах где присутствует бренд компании и диктор презентации озвучивает ее название должно быть мое название.

Видио прилагаю. Возможен вариант редактирования данной презентации под меня.

Ссылка на презентацию:

https://drive.google.com/file/d/0B-NWXk4PpJCfYVczOWpFYnBqSW8/view?usp=sharing

В обсуждении к заказу пишите сроки и стоимость исполнения.