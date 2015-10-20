Реклама и шоколад

Нужно озвучить текст на русском языке. 77 слов, окончательный текст в приложении. Предпочтительно мужской голос, но не принципиально. Оставьте заявку СО ССЫЛКОЙ на аудиофайл, который можно прослушать, или на примеры в портфолио. Заявки без примера голоса и ...