Реклама и шоколад

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ОзвучиваниеЗакрыт1 заявка83 просмотра
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Добрый день, Ирина! Меня зовут Александр. Нам нужно озвучить для клиента 3 отзыва для использования на сайте. Пример вашей озвучки нам понравился. Хотелось бы понять сроки и стоимость такой работы. Спасибо!

8 лет назад
rozhnetsky
Рожнецкий 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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