Український Дубляж (чоловічий голос,) коротких навчальних відео

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен12 заявок524 просмотра

Український Дубляж (чоловічий голос, переозвучка) коротких навчальних відео  + інтеграція дубляжу( нової аудіодоріжки)  в ролик. Текст дубляжу надається.

3 года назад
Welt2
56 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hawkbit
Назар 
29 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$6
1 день
Escrow
Якісно, творчо, своєчасно, надійно. Дякую ! Рекомендую !
Чітко сформовані замовлення, чудова комунікація, вчасна оплата. Без зайвих вагань рекомендую до співпраці!

Заявки фрилансеров

Виталий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владіслав
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
hawkbit
Назар 
29 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Юра
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олег
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Павло
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Євгеній
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Григорий
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
18 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Озвучивание

  • Похожие заказы

  • Озвучка

    Требуется озвучить текст длительностью 3-4 минуты. Кандидатам будет предоставлен фрагмент текста для оценки подхода. При успешном выполнении возможна дальнейшая работа на постоянной основе.

    Озвучивание38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучить женским голосом текст с сексуальными оттенками

    $6

    Необходимо озвучить короткий текст женским голосом с сексуальными оттенками. Идеально, если голос будет молодым и не профессиональным, а просто естественным. Подходят любые исполнители, способные передать нужное настроение.

    Озвучивание43 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Женское голосовое

    Требуется записать приветствие для торч чата женским голосом. Озвучивание должно быть четким и выразительным, соответствующим стилю общения в чате.

    Озвучивание24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучить предложение для голосового приветствия.

    Требуется озвучить голосовое приветствие для компании ЕвроАзия, автоцентр УРАЛ. Нужен мужской голос, похожий на представленный пример. Текст для озвучивания: 'Вы позвонили в компанию ЕвроАзия, автоцентр УРАЛ, если Вам необходим сервис нажмите 1, запчасти 2, центр моторного ремонта 3, или дождитесь ответа.'

    Озвучивание1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дикторская начитка для ютуб канала

    Требуется озвучить ролик на украинском языке. В наличии есть текст, необходима грамотная дикторская начитка. Ожидается четкая и профессиональная подача материала для успешного выхода на YouTube.

    Озвучивание1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Дикторская начитка резюме научной статьи (250-300 слов)

    $2

    Требуется озвучить краткий реферат научной статьи длиной 250-300 слов. Запись должна быть выполнена с хорошим микрофоном и без посторонних шумов, в формате mp3. Один озвученный текст оплачивается 2 доллара. Ознакомьтесь с примерами на сайте.

    Озвучивание33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходима озвучка видео для ютуб.

    Требуется озвучка видео для YouTube канала с цитатами, включая приветственный ролик. Ищем голос женщины для нескольких видеороликов с возможностью постоянного сотрудничества.

    Озвучивание44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Андрей Никитин

    Требуется помощник для озвучивания. Идеальный кандидат должен иметь опыт записи голоса и работы с аудио. Задача включает в себя создание качественных аудиофайлов для различных проектов.

    Озвучивание45 заявок
    Закрыт
    3 года назад