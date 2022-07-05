Требуется озвучить текст длительностью 3-4 минуты. Кандидатам будет предоставлен фрагмент текста для оценки подхода. При успешном выполнении возможна дальнейшая работа на постоянной основе.
Український Дубляж (чоловічий голос,) коротких навчальних відео
Український Дубляж (чоловічий голос, переозвучка) коротких навчальних відео + інтеграція дубляжу( нової аудіодоріжки) в ролик. Текст дубляжу надається.
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