Відео відгук. За кордону. Чоловіки , Жінки.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт17 заявок331 просмотр

Потрібно зробити відео відгук нашої компанії. 30секунд.  Обов’язково знаходитися за кордоном. Не в Україні. 

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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