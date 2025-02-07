Требуется озвучить клип чистым русским голосом без акцента. Необходимо предоставить короткое демо и реквизиты для оплаты. Текст для озвучивания включает призыв к новым возможностям в велоспорте. Ссылка на видео доступна для ознакомления.
Відеовідгук в зумі
Потрібна людина для запису відеовідгуку Необхідно мати гарну одежу та знімати в підходящому фоні, не перед холодильником.
Заявки фрилансеров
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