Требуется создать 60-минутный клип для презентации в формате 16:9, используя готовые аудиотреки голоса диктора. Презентация и аудиодорожки уже подготовлены. Необходимо использовать редактор After Effects или CapCut. Если проект будет выполнен в CapCut, предоставить ссылку на папку с проектом и файлами.