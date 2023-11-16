Юношеский голос для озвучивания страшных историй по ролям

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт3 заявки43 просмотра

Нужен юношеский голос для озвучивания подростковых страшилок по ролям. В месяц нужно озвучить 4 истории. Озвучивание 1 истории займет до 10 минут вашего времени. Оплата за 1 историю 50грн. Длительное сотрудничество.

Озвучка текстов
4 месяца назад
guest_1714851970671
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