Записать видеоотзыв о компании

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт35 заявок363 просмотра

Записать видео отзыв о компании (хронометраж до 3 минут) . Текст отзыва отправим в мессенджер. Максимально естественно, в обычной обстановке. На телефон.

6 лет назад
guest_15646872704221
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров