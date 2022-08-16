Зняти відео-відгук

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт9 заявок413 просмотров

Потрібен чоловік 25-40 років

Задача: записати відео-відгук англійською мовою за готовим текстом. Відгук має бути максимально природнім та емоційним. Гарне освітлення та нейтральний фон. Відео до 2 хвилин. 

3 года назад
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