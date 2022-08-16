Требуется озвучка текста на русском языке мужским голосом для рекламы программы от Национального банка Азербайджана. Запись должна быть качественной и эмоциональной, отражая суть предложения о заработке и инвестициях.
Зняти відео-відгук
Потрібен чоловік 25-40 років
Задача: записати відео-відгук англійською мовою за готовим текстом. Відгук має бути максимально природнім та емоційним. Гарне освітлення та нейтральний фон. Відео до 2 хвилин.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Требуется озвучить фразу на английском языке для интро логотипа в рекламном видео. Ищется женский голос с соблазнительным нежным тембром. Фраза: Simply Vital. Proven by science. Made for wellness. Trusted by families.Озвучивание7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется озвучить текст на английском языке длительностью 4-5 минут. Необходимо выполнить 4 озвучки с использованием мужского голоса. Укажите цену и условия работы.Озвучивание11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется ответственный озвучиватель для создания качественных записей кратких пересказов фильмов. Текст с таймингами предоставляется. Возможна отправка тестовой записи, озвучив отрывок для примера. Ищется профессионал, способный передать эмоции и атмосферу сюжета.Озвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется озвучивание текста для YouTube с использованием тонкого женского голоса, который будет изображать персонажа енота. Обеспечьте качественное звучание и соответствие стилю детского контента.Озвучивание3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Ищется специалист для озвучивания текста к игре FUN RP. Необходимо предоставить качественную запись голоса, подходящую для игрового контента. Опыт в озвучивании игр будет преимуществом.Озвучивание37 заявокЗакрыт3 года назад