Зробити відеовідгук до 1 хв

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт7 заявок101 просмотр

Потрібна людина для запису відеовідгуку тривалістю до 1 хвилини. Необхідно мати гарну одежу та знімати в підходящому фоні, не перед холодильником.

Съёмка видео
4 месяца назад
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