На сайте установлен готовый платный шаблон на англ. языке (тематика - дизайн интерьера). Тема настраивается конструктором WPBakery Page Builder. Необходимо настроить сайт: провести внутреннюю, внешнюю и техническую оптимизации сайта, настроить меню, перевод на украинский и ...
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- WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPressПеревод с украинского на русскийСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт2 года назад
На сайте установлен готовый платный шаблон на англ. языке (тематика - дизайн интерьера). Тема настраивается конструктором WPBakery Page Builder. Необходимо настроить сайт: провести внутреннюю оптимизацию сайта, настроить меню, перевод на украинский и русский, вставить контент ...WordPressСайт на WordPressПеревод с украинского на русскийСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $3
Нужен перевод (а лучше написание небольшой заметки с украинского на русский) по мотивам этого репортажа: https://ukrainian.voanews.com/a/ssha-prodaiut-ukraini-letalnu-zbroiu/4129035.html Оплата ТОЛЬКО PayPal!HTMLПеревод с украинского на русскийПереводынет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен перевод с украинского на русский с двух телерепортажей: В этом перевод только до 1 мин 20 сек: https://twitter.com/chastime/status/823259939665801220 В этом видео перевести только 1 мин 40 сек: http://ukrainian.voanews.com/a/viktor-palamarchuk-ukrainian-express-istoriia-uspihu/3533752.html Дайте плз свою цену, оплата ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ PayPal, др. возможностей ...HTMLПеревод с украинского на русскийЗавершен7 лет назад
Кусок научной, студенческой работы. Можно пользоваться он-лайн переводчиком, но вычитывать и убирать не нужные символы. Указывайте цену за 1 тыс. зн. Спасибо!Перевод с украинского на русскийПереводы68 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать письменный перевод статей с украинского и русского языков на английский. Тематика - дети, родители, воспитание. Первый этап - это около 10 страниц на укр. языке и примерно столько же на русском. Второй этап будет чуть ...Перевод с украинского на русскийЗавершен8 лет назад
Бюро переводов требуются внештатные переводчики русского и украинского языков. Требования: -отличное знание русского/украинского языка; -желателен опыт работы переводчиком/редактором; -уверенный пользователь ПК (желательно знание переводческих программ); -ответственность, внимательность, скрупулезность, усидчивость. Обязанности: Выполнение переводов с украинского на русский язык и наоборот. Мы гарантируем ...Перевод с украинского на русскийПереводы82 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать следующие вещи по данному проекту: 1. Создать семантического ядра (для русского и украинского языков). 2. СЕО оптимизирований рерайт украинского текста. 3. СЕО оптимизирования перевод с украинского на русский текст.Перевод с украинского на русскийСемантическое ядроКопирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $50
Выполнить перевод текста с украинского на русский язык. Работа должна быть выполнена качественно и добросовестно. Срок - 5 дней. Связь по электронной почте - [email protected]. Бюджет - 15$.Перевод с украинского на русскийПереводы22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно перевести текст банковской (финансовой) тематики! Текст набран в Word. Количество знаков (без пробелов) - 47 000 Языковая пара! - украинско - русский! Интересует цена за 1 000 символов. направление перевода с украинского на русский!!!!! Сроки 2-3 дня.Перевод с украинского на русскийПереводы23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Перевести 4 текста с украинского на русский, 22 тысячи знаков с пробелами, 19 тысяч без пробелов. Желательно, максимально близко к оригиналу, вносить коррективы только в крайнем случае.Перевод с украинского на русскийЗавершен14 лет назад
Необходимо перевести небольшой (12 страниц) документ с украинского языка на русский. Тематика юридическая. Жду ваших предложений.Перевод с украинского на русскийЗавершен15 лет назад