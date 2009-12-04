"Приватный проект для Елены Легуша"

Необходимо перевести документ на армянский язык на 25-11 к 19-00. Всего около 13 тысяч символов с пробелами. Тематика: состав продуктов, причем каждое описание похоже на следующее, надо будет внимательно вычитать и заменить некоторые составляющие. Готова принимать ...