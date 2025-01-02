Добрый день!

Пожалуйста помогите с переводом научной статьи о балете 25000 знаков на литературный русский язык. Можно пользоваться ИИ и программами перевода, но поправить после этого текст.

Проблема со сроками: до 6 января. Поэтому цена выше обычной устроит. Текст нужно будет выравнить по ширине, расположить абзац перевода напротив абзаца оригинала. В ворде.

Текст статьи для перевода: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:cbdc819b-fed8-495e-80aa-5671544eb3cd

В нем примерно 40,000 Перевод нужен только 25,000 или чуть больше начиная с начала и обрезать по смыслу.

С уважением,