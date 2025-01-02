Необхідно виконати синхронний переклад 11 відео (інтерв'ю) з російської на англійську. Тривалість кожного відео 15-20 хвилин. Переклад має бути озвучений чоловічим голосом. Для початку потрібно виконати тестове завдання: переклад та озвучення 2-3 хвилин відео. Важливо надати приклади виконаних робіт, а також вказати вартість і строки виконання.
Англ - рус перевод научной статьи
Добрый день!
Пожалуйста помогите с переводом научной статьи о балете 25000 знаков на литературный русский язык. Можно пользоваться ИИ и программами перевода, но поправить после этого текст.
Проблема со сроками: до 6 января. Поэтому цена выше обычной устроит. Текст нужно будет выравнить по ширине, расположить абзац перевода напротив абзаца оригинала. В ворде.
Текст статьи для перевода: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:cbdc819b-fed8-495e-80aa-5671544eb3cd
В нем примерно 40,000 Перевод нужен только 25,000 или чуть больше начиная с начала и обрезать по смыслу.
С уважением,
Заявки фрилансеров
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