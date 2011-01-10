Аннотация к статье, перевод на английский

$7
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Завершен1 заявка206 просмотров

Требуется качественный перевод названия и аннотации к статье с русского на английский язык (экономика).

387 знаков

14 лет назад
Nata39
46 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад
$5
1 день
Очень быстро, очень качественно и совсем недорого - Новый Год прошел, а чудеса остались:)) Большое спасибо за безупречное исполнение заказа. Очень рекомендую услуги Дины заказчикам.
Наталья отличный заказчик, рекомендую всем! Интересное и четко поставленное задание, 100% предоплата, очень приятный в общении человек. Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад

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