Автоматизированный перевод большого текста

Необходимо прогнать через гугл транслэйт или иной нормальный переводчик большой текст (несколько сотен миллионов символов). По дефолту у гугла лимит на 10 000 символов.

Исходные данные содержатся в таблице excel, разбитые по полям. В таком же виде хотелось бы получить и переведенный вариант.

Пишите, пожалуйста, обязательно сроки и стоимость.