Дати правильну відповідь на тест з англійської мови

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Закрыт2 заявки233 просмотра

Доброго дня! Треба дати правильну відповідь на тест з англійської мови, де зроблено ухил на граматиці. Для знаючої людини, проходження цього тесту не складе труднощів. Для виконання потрібна людина з рівнем не менше B2. Тест поетапного типу, я не бачу всіх питань відразу, наступне запитання відкривається лише після відповіді на попереднє, тому я пишу Вам питання, Ви мені правильну відповідь, так йдемо разом поки не закінчимо. Тест складається приблизно з 20-30 питань. Пропонуйте ціну за виконання цієї роботи.

3 года назад
Dmitrii90
Дмитро 
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Был
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