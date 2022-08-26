Доброго дня! Треба дати правильну відповідь на тест з англійської мови, де зроблено ухил на граматиці. Для знаючої людини, проходження цього тесту не складе труднощів. Для виконання потрібна людина з рівнем не менше B2. Тест поетапного типу, я не бачу всіх питань відразу, наступне запитання відкривається лише після відповіді на попереднє, тому я пишу Вам питання, Ви мені правильну відповідь, так йдемо разом поки не закінчимо. Тест складається приблизно з 20-30 питань. Пропонуйте ціну за виконання цієї роботи.