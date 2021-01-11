Двухминутный разговор на французском

ПереводыЗакрытнет заявок171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разговорное знание французского. Задача - созвонитьсяс французским производителем, попросить прислать условия работы с Россией,

задача – начать диалог, чтобы дальше я мог по электронной почте договориться о

деталях. Звонок за ваш счет (если есть оплаченный тариф скайп, то там

международные звонки есть).

3 года назад
kl-rais
Райс 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Перевод сайта на английский язык

    Необходимо перевести весь сайт с русского на английский язык. Работа постранично, совместно с разработчиком сайта. Сайт по теме: производство алюминиевых радиаторов отопления. Важно: с кандидатом нужно заключить договор об оказании услуг. Оплата будет производится по договору на ...

    Переводы45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Испанский/Португалський/Итальянский

    $5

    Нужен грамотный специалист в любом из данных языков, который сможет проверить перевод на корректность. Обязательны подтверждающие документы про знание языка. Объем проверяемого текста - 1000 знаков. Если сможете дать хорошую рецензию - возможно работа на постоянной ...

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод wordPress плагина

    Есть wordpress плагин sabai-discuss, в нем есть 2 языковых файла, выглядят они приблизительно так: http://joxi.ru/Vrw4M3Pi4XzY8m Нужно перевести это на русский язык. При помощи программы POEdit, она бесплатная, созданная как раз для этого. В файлах 360 и 1068 таких записей. Файлы ...

    WordPress
    Переводы11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести предложение для ТАТУ

    Нужен точный перевод словосочетаний для татуировки. Буквально одно предложение. Нет времени, друг! Есть время только для великих свершений.    ——&gt; No time, friend.There is only time for great things.  В общем нужен правильный перевод для ...

    Переводы59 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Литературный перевод английский > русский

    Здравствуйте, коллеги,      для издательского проекта-билингвы подбираем одного (возможно, двух) сопереводчиков в языковой паре английский &gt; русский.      Обязательно умение и желание работать с художественными текстами (предпочтение — соискателям с опытом литературного перевода); также приветствуются навыки редакторской ...

    Переводы31 заявка
    Закрыт
    3 года назад