Двухминутный разговор на французском

Нужно разговорное знание французского. Задача - созвонитьсяс французским производителем, попросить прислать условия работы с Россией,

задача – начать диалог, чтобы дальше я мог по электронной почте договориться о

деталях. Звонок за ваш счет (если есть оплаченный тариф скайп, то там

международные звонки есть).