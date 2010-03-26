Финансовый/IT перевод+редактирование (~10,000 сл.)

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт11 заявок399 просмотров

Необходимые навыки: понимать/уметь переводить текст финансовой тематики (аккаунтинг, налогообложение, бизнес и т.д.).

Не забудьте включить в ваше предложение:

1. Ваш опыт в переводах / специализация

2. Ваши лучшие расценки как за перевод, а также за редактирование

Планируемый deadline: 16 апреля. Планируемое время выбора исполнителя: завтра/послезавтра

Спасибо

15 лет назад
Fanees
Фанис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов

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