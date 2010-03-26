Нужно перевести текст IT тематики с русского на английский. Указывайте пожалуйста цену за перевод посимвольно и примеры перевода подобных текстов в вашем портфолио.
Финансовый/IT перевод+редактирование (~10,000 сл.)
Необходимые навыки: понимать/уметь переводить текст финансовой тематики (аккаунтинг, налогообложение, бизнес и т.д.).
Не забудьте включить в ваше предложение:
1. Ваш опыт в переводах / специализация
2. Ваши лучшие расценки как за перевод, а также за редактирование
Планируемый deadline: 16 апреля. Планируемое время выбора исполнителя: завтра/послезавтра
Спасибо
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