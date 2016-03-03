Ищется гражданин Китая или проживающий там

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Закрыт1 заявка179 просмотров

Нужна услуга в получении API ключа таобао, у человека должна быть банковская карта китая, тел и пр. 

Никакие данные ваши к нам не перейдут, лучше чтобы человеч знал и понимал что такое апи ключ таобао.  

Ждем оплату за услугу в проекте. Срочно.

9 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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