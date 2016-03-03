Ищется гражданин Китая или проживающий там

Нужна услуга в получении API ключа таобао, у человека должна быть банковская карта китая, тел и пр.

Никакие данные ваши к нам не перейдут, лучше чтобы человеч знал и понимал что такое апи ключ таобао.

Ждем оплату за услугу в проекте. Срочно.