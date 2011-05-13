Ищу переводчика на постоянное сотрудничество

ПереводыЗакрыт39 заявок551 просмотр
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Ищу переводчика на постоянное сотрудничество. Необходимо будет переводить небольшие 1-3 новости с английского на русский, состоящие из 500-1000 знаков. Главное условие, чтобы переводил быстро, в течении 12 часов. Пишите свои расценки.

13 лет назад
mall
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад