Ищу переводчика с русского на итальянский язык.

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Закрыт3 заявки141 просмотр

Добрый день!

Ищу переводчика с русского на итальянский язык. 

Задание: перевод сайта

Если успеете сделать на сегодня 5-10 стр., отлично.

Оплата: 250 руб./1800зсп.

8 лет назад
maxprofix
Адриан 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров