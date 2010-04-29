Ищу переводчика с юридическим уклоном

ПереводыЗавершен3 заявки312 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

ищу переводчика с юридическим уклоном. Надо переделать текст лицензии на английском языке. Специалисту на час работы.

Жду предложения. Пишите сразу с ценами.

P.S. рерайт на английском

14 лет назад
uploder
Гость 
NaN летГермания
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$20
Большое спасибо Юлии, сделала все быстро и оперативно , а главное качественно , как я и просил. Еще раз большое спасибо.
Хороший опыт сотрудничества, с заказчиком легко и приятно работать. Все время на связи, оплата своевременно, Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Переводчик греческого языка

    $250

    Требуется ОПЫТНЫЙ квалифицированный преподаватель греческого языка (новогреческий) (бывший или действующий преподаватель ВУЗа) для работы по редактированию курса греческого языка (книга). Необходимо идеальное знание также современных грамматических терминов русского языка и стиля. Удаленная работа

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переводчик англ>рус

    Уважаемые переводчики. Мне периодически требуется перевод текстов о видеотехнике и видеофильмах. Заинтересованных в сотрудничестве прошу перевести тестовый отрывок. Law Abiding Citizen comes to Blu-ray with a solid if unspectacular 1080p High Definition presentation in the movie’s ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переводчик анг>рус, тематика Авто

    Необходимо переводить новости и статьи автотематики. Оплата 2 долл/1000 знаков без пробелов. Объем поначалу около 20 000 знаков/мес. Но отправлять задания буду периодически, а не сразу весь месячный объем. Собираю базу грамотных переводчиков, готовых ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переводчик в интернет магазин

    Необходим переводчик на постоянную работу. с Англ. языка. Задача: База интернет магазина "грабится" с англоязычных сайтов (3-5 штук). Необходимо делать перевод описания товара. Товар переводиться один раз, потом по мере добавления "новых поступлений товара" (New arrivals), ...

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переводчик

    Агентство переводов «Абладор» в связи с успешным развитием приглашает к сотрудничеству людей профессионально владеющих иностранными языками, а так же студентов, выпускников и преподавателей Гуманитарных ВУЗов РФ, для работы внештатным переводчиком, корректором или редактором. Условия: Работа вне ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Удаленный переводчик

    Для продвижения и поддержки сайта требуются переводчики с английского на эстонский, литовский, латвийский, а также на португальский и итальянский. Свободный график, пишите на [email protected]

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется технический переводчик

    Требуется технический переводчик для перевода техдокументации с английского на русский и обратно в сфере телекоммуникаций и IT. Техническое образование и грамотная русская речь обязательны! Оплата 3 USD за 1800 зн оригинала.

    Переводы24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуются репетиторы английского языка

    Новый проект приглашает к сотрудничеству репетиторов английского и других иностранных языков. Основная цель нашего сайта - оказание помощи в поиске репетиторов изучающими, и учеников репетиторами. Подробности на странице http://lingvanet.com/Content/?Name=About

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад