Изменить тексты в игре (космическая стратегия)

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Закрыт9 заявок306 просмотров

Нужно изменить тексты в онлайн флешь игре - космическая стратегия.

обращаться лучше сразу в аську 175089966

16 лет назад
simmmis
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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