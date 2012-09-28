Ключевые слова для почтовых марок

Нужно составить от 26 до 30 английских ключевых слов для сканированных почтовых марок. (почтовые марки в формате JPG пересылаются исполнителю по средством электронной почты или другим приемлемым способом через интернет). Так же к каждому изображению нужно сделать формализованное описание на английском языке которое включает, страну выпуска, год выпуска, что изображено на марке. (каталог, из которого берётся информация о марке высылаю через интернет в формате PDF, на английском языке). Каждое обработанное таким образом изображение оплачивается по 5 руб. Мы работаем по такой схеме, мы вам высылаем 50 марок, вы их оформляете в течении нескольких дней (срок выполнения оговаривается индивидуально), присылаете нам, мы их проверяем (как правило в тот же день) если всё правильно в этот же день перечисляем деньги на ваш счёт в яндексе. Если есть желание работать дальше, то опять высылаем очередную партию. Оплата яндекс деньги.