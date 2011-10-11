Копирайт на английском для существующего сайта

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Закрыт6 заявок256 просмотров

Необходимы тексты на аглийском для уже сделанного сайта. Размер не большой - несколько страниц. Тематика сайта - предоставление услуги VPN сервиса. Автор должен быть либо носителем английского (что предпочтительнее) либо жить в англоязычной стране.

Оплата WMZ.

14 лет назад
MMSoft
Иванов 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
день назад
14 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
день назад
14 лет назад

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