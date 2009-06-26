Копирование сайта с полным переводом

http://www.cdtforever.com/

Этот сайт нужно полностью перевести на русский (много технических терминов)-пять разделом меню с подпунктами. Варианты машинного перевода не подойдут, нужна понятная адаптация.

Приоритетным является цена. Сроки не жмут.

Оплата в два этапа, предоплата 50% и 50% по завершению в WMZ .

Цену и сроки пожалуйста озвучивайте в тендере. Отвечаем исключительно на технические вопросы по проекту.