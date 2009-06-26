Копирование сайта с полным переводом

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Завершен6 заявок281 просмотр

http://www.cdtforever.com/

Этот сайт нужно полностью перевести на русский (много технических терминов)-пять разделом меню с подпунктами. Варианты машинного перевода не подойдут, нужна понятная адаптация.

Приоритетным является цена. Сроки не жмут.

Оплата в два этапа, предоплата 50% и 50% по завершению в WMZ .

Цену и сроки пожалуйста озвучивайте в тендере. Отвечаем исключительно на технические вопросы по проекту.

16 лет назад
GOD_HOME
Алексей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SergejFomin
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$80
4 дня
Перевод был сделан, качественно, быстро. Перевод живой и интересный. Благодарю.
Алексей чётко объяснил задание, сделал предоплату 50% - что многое говорит о заказчике. Полностью работу оплатили в течение получаса после принятия. Буду работать с ним в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

SergejFomin
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад