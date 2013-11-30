Срочно!Требуются 2 модератора желательно из Владивостока, Хабаровска, или иного города данной временной зоны для работы в проекте- новостной портал на английском языке. Tребования-достаточный английский, соблюдение графика 2 через 2 ( 2 дня по 12 часов ...
Корректировка технического перевода
Добрый вечер!
Нужна корректировка и проверка перевода текста брошюры.
Вложенный файл Word необходимо проверить и перевести, остальные листы брошюры необходимо перевести весь имеющийся текст. НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!
Заявки фрилансеров
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