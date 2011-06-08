Красиво перевести DE->RU

ПереводыЗавершен7 заявок215 просмотров
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Нужно красиво перевести ~8кб текста с немецкого на русский. Адалт тематика.

Пожалуйста, оставляйте предложения только в тендере.

13 лет назад
coderuler
Никита 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
dgraf
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Замечательная и скрупулёзная работа. Спасибо, Дмитрий!
Отличный заказчик. Хороший контакт, быстрая оплата, всегда на связи.
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