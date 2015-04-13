Лесозаготовка с помощью вертолета

Статью слово в слово переводить не нужно, т.е. если имеет место нарушение гармоничности текста из-за точного перевода, то лучше найти альтернативу и видоизменить предложение без потери смысла. Почему-то многие, у кого я заказывал переводы, так ошибались. В целом, стиль текста должен быть схож с Википедией, собственно, откуда текст и взят.