Лесозаготовка с помощью вертолета

$9
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Завершен1 заявка106 просмотров

Статью слово в слово переводить не нужно, т.е. если имеет место нарушение гармоничности текста из-за точного перевода, то лучше найти альтернативу и видоизменить предложение без потери смысла. Почему-то многие, у кого я заказывал переводы, так ошибались. В целом, стиль текста должен быть схож с Википедией, собственно, откуда текст и взят.

10 лет назад
Krokodil07
Аскер 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$9
1 день
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Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад

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