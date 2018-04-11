Литературный перевод сказки на английский

Требования: редактирования гугловского перевода до читабельного вида оригинал: http://royalroadl.com/fiction/13297/a-snakes-life/chapter/160990/chapter-20 Fenris POVI woke up the next morning after hearing someone knocking on the door. Lena, the kids, and I had rented a double room at an inn near the ...
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Нужно на английский хорошо перевести текст:
Жил в одном лесу еж. Обычный еж, с иголочками, только очень грустный. Никто с ним не хотел дружить. Все звери ему говорили: «Как с тобой дружить? Тебя ни обнять ни в салочки с тобой поиграть – ты колешься». А еж все грустил и грустил. И вот как-то бежал он по тропинке и яблоко на спине тащил. Тут ему на встречу зверек какой-то выскакивает и говорит: «Привет! Какое у тебя яблоко красивое.» Еж не жадный, говорит: «Угощайся. А ты кто вообще такой?». Зверек яблоко взял и отвечает «Спасибо! Я енот. В вашем лесу совсем недавно. А у меня ежевика есть - бери». И вытаскивает откуда-то ягодку. Попробовал еж ежевику – вкусная. Но еж все равно грустный. Енот спрашивает: «А ты почему такой грустный?». «Никто со мной дружить не хочет. Говорят - колючий слишком. Когда кого-нибудь обнимаю или в догонялки с кем-нибудь играю – всех колю, ну это если догоню конечно.» Енот говорит: «А попробуй меня обнять. У меня шерсть густая. Меня, когда кто-нибудь обнимает, я и не чувствую почти ничего. Мама говорит – толстокожий». Подошел еж к еноту и тихонечко его приобнял. Енот захихикал. «Ты чего?» - спрашивает еж. «Не знаю – щекотно. Давай еще.» - отвечает енот. Тут уж еж енота крепко-крепко обнял. А енот как захохочет. И еж тоже. Вот так они обнимались и смеялись. А когда насмеялись, то повалились прям на тропинку и стали яблоко доедать: еж куснет, потом енот, потом опять еж. Так все и съели.
Енот и говорит: «А давай дружить. У меня еще никогда не было друга, с которым так весело.» Еж отвечает: «Кончено давай. У меня вообще никаких друзей не было». С той поры стали еж с енотом дружить и каждый раз, когда обнимались или, когда в догонялки играли - хихикали. А ежик больше никогда не грустил, ведь у него был друг.
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