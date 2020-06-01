Логический перевод на русский язык phpFoX 1.6.20

Необходим качественный перевод текста на немецкий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется в наличие скрипт социальной сети phpFoX 1.6.20 ( http://live.phpfox.com/demo/ )
Необходим грамотный, логический перевод на русский язык. Также готов рассмотреть покупку уже готового КАЧЕСТВЕННОГО перевода данного скрипта.
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