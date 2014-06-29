Локализация сайта b--------c

ПереводыЗавершен1 заявка159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перевод всех стр + PDF документов с сохранением верстки.

Цена 4,5 уе за 1800 знаков без верстки.

Цена 5,5 уе за 1800 знаков с версткой под оригинал.

Стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему. Оплата в WMZ

Первая — сайт, вторая — документы.

10 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
katerina18
Екатерина 
45 летИталия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$270
30 дней
Как всегда безукоризненно. Большое спасибо, Екатерина.
Как всегда очень приятно работать с Яковом. Спасибо за порядочность и профессионализм!
  • Похожие заказы

  • Копирайтер про знаменитостей

    $100

    Для долгосрочного сотрудничества ищем копирайтера, который ориентируется в теме «шоу-бизнес». Мы присылаем вам ссылку на источник (в основном на англ.), вы пишете краткую новость. Тематика новостей 18+. 1 новость до 1000 знаков. Ориентировочный объем – 30 новостей в ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рукописный медиц. перевод итальянский-русский

    $50

    Здравствуйте уважаемые переводчики. Нужна помощь переводчика. кто сможет разгадать рукописный текст (медицина, карта больного) и перевести. Тематика медицина Рукописного текста 80% Объем 30 скан страниц срок 2-3 недели Пример страниц прикрепляю Я понимаю что перевод очень сложный, готова оплатить как за 2-ой ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется перевод сайта клиники с немецкого

    Для долгосрочной работы требуется переводчик с комбинациями языков немецкий-русский. Требования: - Умение грамотно формулировать предложения, отсутствие корявых фраз - Умение переводить понятным языком. Перевод должен быть читабельным и понятным, а не представлять из себя набор слов -Наличие опыта ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод с Русского на Немецкий

    Нужно перевести приложенный документ. Это текста для игры. Константы слева переводить или редактировать не нужно https://www.dropbox.com/s/ky4n5dj6p1yati9/translate.jpg Укажите финальную стоимость за перевод и сроки выполнения заказа. Желаемый способ оплаты: на любую кредитную карту или счет в банке РФ, ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Техничекий перевод

    Перевод брошюры про материалы кухни и каталоги мебели . С английского на русский . Указывайте цену и срок за каталог ,важно вникнуть в тематику .

    Переводы26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод статьи с англ. на рус.

    $50

    Перевести 2 статьи с английского на русский, статьи научно-популярные, перевод не сложный, есть картинки и всякие диаграммы - это переводить не нужно. Одна статья 18 стр., другая 29 стр.

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод текстов на англ. язык

    Добрый день. Нужен периодический перевод текстов на англ язык. Заказы по 2-3 тыс знаков Тематика: обучение. Образовательные тексты по математике, физике и химии. Никаких особых терминов и переводов статей, просто вводные тексты. Примеры: - http://www.webmath.ru/poleznoe/differens_svoistva.php - http://ru.onlinemschool.com/ (Сам ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод adult на датский, норвежский, финский

    Требуется до конца дня выполнить перевод текста adult тематики. С русского или английского (на выбор) на датский, норвежский и финский языки. Объем на входе - менее учетной страницы (примерно 1300 зсп). Срок - до конца дня сегодня (30.05) Ждем ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод небольшой статьи с английского на русский

    Здравствуйте! Сегодня нужно срочно перевести небольшую статью http://sisyphe.org/spip.php?article720 (Notes внизу переводить не нужно) Предлагайте вашу цену...Через пару часов сниму предложение...Спасибо за внимание!

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад