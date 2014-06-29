Локализация сайта b--------c

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Перевод всех стр + PDF документов с сохранением верстки.
Цена 4,5 уе за 1800 знаков без верстки.
Цена 5,5 уе за 1800 знаков с версткой под оригинал.
Стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему. Оплата в WMZ
Первая — сайт, вторая — документы.
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