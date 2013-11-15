Локализация сайта s------------me.com

ПереводыЗавершен1 заявка197 просмотров
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Локализация сайта http://www.s------------me.com/

перевод всех стр + PDF документов с сохранением верстки.

Цена 4,5 уе за 1800 знаков без верстки.

Цена 5,5 уе за 1800 знаков с версткой под оригинал.

Стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему. Оплата в WMZ частями: Первая — сайт, вторая — документы.

10 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
CrazyPhoeniX
Таисия 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 отзывов
10 лет назад
$10
1 день
Проект все еще в работе. Отзыв оставлен по требованию системы, чтобы сохранить возможность публикации новых проектов. Сумма и отзыв будут откорректированы после сдачи проекта.
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