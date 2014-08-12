Локализация системы

$20
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Завершен1 заявка120 просмотров

Добрый вечер!

Требуется переводчик для чернового перевода файлов локализации системы с английского на русский.

Задание:

Имеется около 20 файлов по типу: http://pavelrakov.msk.ru/perevod/user.txt

В них нужно перевести на русский тексты, которые находятся в правой части после ": ", оставив левую часть неизменной.

Объем: Я насчитал около 8-9 тыс. символов текста для перевода.

Тематика: Компьютеры/пользователський интерфейс

Тип: Чероновой перевод - использовать наиболее популярные значения слов по тематике. Корректировку текста я буду делать самостоятельно.

11 лет назад
paladin80
Сергей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Be_Patient
Роман 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
3 дня
Доволен сотрудничеством. Роман выполнил задание с существенно быстрее установленных сроков. Постоянно был на связи и активно вникал в тематику перевода. Во время перевода пользовался исходными файлами локализации на нескольких языках для создания более точного перевода.
Сергей отличный заказчик, всегда был на связи. Тема для меня была новая, поэтому на все вопросы и уточнения заказчик отвечал без проблем. Оплата произведена точно в срок. Рекомендую Сергея как порядочного работодателя!

Заявки фрилансеров

Be_Patient
Роман 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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