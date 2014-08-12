Локализация системы

Добрый вечер!

Требуется переводчик для чернового перевода файлов локализации системы с английского на русский.

Задание:

Имеется около 20 файлов по типу: http://pavelrakov.msk.ru/perevod/user.txt

В них нужно перевести на русский тексты, которые находятся в правой части после ": ", оставив левую часть неизменной.

Объем: Я насчитал около 8-9 тыс. символов текста для перевода.

Тематика: Компьютеры/пользователський интерфейс

Тип: Чероновой перевод - использовать наиболее популярные значения слов по тематике. Корректировку текста я буду делать самостоятельно.