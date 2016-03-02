Требуется перевести сценарий фильма (52 страницы) с русского на английский язык. Нужны люди в совершенстве (+ литературно) владеющие русский и английский языками Рассматриваются переводчики старше 30 лет.
Необходим перевод с русского на чешский
Необходим перевод с русского на чешский
Время исполнения: 2 рабочих дня после подтверждения исполнителя
Количество документов для перевода -13 файлов формата "word"
Суммарное количество знаков без пробелов - 26 500 (логотипы и рисунки не требуют перевода).
Перевод необходимо оформить 13 файлами с переведенным названием оригинального файла (на русском) и сохраненной структурой расстановки текста в файле перевода.
Оплата за проект - 60 у.е.
Приемлемые способы оплаты - ЯндексДеньги, карта Приватбанка
Заявки фрилансеров
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