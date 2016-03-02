Необходим перевод с русского на чешский

$60
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Закрыт3 заявки132 просмотра

Необходим перевод с русского на чешский

Время исполнения: 2 рабочих дня после подтверждения исполнителя

Количество документов для перевода -13 файлов формата "word"

Суммарное количество знаков без пробелов - 26 500 (логотипы и рисунки не требуют перевода).

Перевод необходимо оформить 13 файлами с переведенным названием оригинального файла (на русском) и сохраненной структурой расстановки текста в файле перевода.

Оплата за проект - 60 у.е.

Приемлемые способы оплаты - ЯндексДеньги, карта Приватбанка

9 лет назад
zawubator
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров