Нужно перевести на английский 83329 знаков (10693 слов). Исходный текст в аттаче. Для общего представления о качестве перевода пришлите пожалуйста перевод первых трех предложений.
Нужен качеств. перевод на англ. сайта interdap.com
Нужен качественный перевод партнерской программы www.interdap.com на английский язык. Перевод с учетом лексики web-мастеров.
Все текста предоставлю в следующей форме:
// ----------------------- LOGIN --------------------------//
$lang["login"]["login"]='Логин (ID номер)';
$lang["login"]["password"]='Пароль';
$lang["login"]["rememberme"]='запомнить меня';
$lang["login"]["login_now"]='Войти';
итак по всем разделам. Необходимо переводить только тот текст, который находится в кавычках, т.е.
$lang["xxx"]["xxx"]=ТЕКСТ для перевода';
сколько выйдет символов сказать трудно. Можете примерно оценить текст на сайте и сказать цену. Главное - это качество!
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