Нужен качеств. перевод на англ. сайта interdap.com

Нужен качественный перевод партнерской программы www.interdap.com на английский язык. Перевод с учетом лексики web-мастеров.

Все текста предоставлю в следующей форме:

// ----------------------- LOGIN --------------------------//

$lang["login"]["login"]='Логин (ID номер)';

$lang["login"]["password"]='Пароль';

$lang["login"]["rememberme"]='запомнить меня';

$lang["login"]["login_now"]='Войти';

итак по всем разделам. Необходимо переводить только тот текст, который находится в кавычках, т.е.

$lang["xxx"]["xxx"]=ТЕКСТ для перевода';

сколько выйдет символов сказать трудно. Можете примерно оценить текст на сайте и сказать цену. Главное - это качество!