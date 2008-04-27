Нужен перевод с англ. на русский

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Закрыт6 заявок446 просмотров

Нужен переводчик с англ на руский

60 страниц технической литератору (инструкция по графической программе)

нада сделать нелитераторнный перевод

нужно сделать автоперевод промотом или какой нить прогой... а потом его проверить и подправить глюки автоперевода.

сроки – негорят....неделя две...

цена – чем меньше тем лучше (обсуждается индивидуально)

сразу скажу что это не 400 и даже не 200$ ...

вы должны владеть англ, и хотя бы образно представлять что такое графические и 3д-программы(фотошоп, 3дмакс и проч.)

стучитесь в аську...ТОЛЬКО в аську!

444850800

коменты не читаю тут

17 лет назад
freelancer1979
Asd 
62 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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