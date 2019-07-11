Необходимо грамотно перевести текст по автомобильной тематике. В тексте очень много жаргона, автомобильной лексики и тех. деталей. Поэтому пожалуйста, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, если вы ранее не работали с подобным, далеки от автомобильного мира/тематики – НЕ ...
Нужен переводчик с английского с вдумчивым подходом
Подали заявку в Пинтерест на одобрение приложения, есть описание на английском.
Прислали отказ. Вот он - https://prnt.sc/ofmy8s
Там 2 ссылки - https://prnt.sc/ofmyha
Нужно прочитать тексты по этим двум ссылкам:
https://developers.pinterest.com/policy/
https://developers.pinterest.com/terms/
Затем наше описание приложение и сказать, в чем несоответствие.
Потому, что есть куча сервисов, которые работают как и наш, для отложенной публикации и там есть Пинтерест и они работают, то есть это не невозможная вещь.
То есть нужно понять, что мы могли указать не то, подправить текст (там его всего на 1 абзац) и я его отправлю на модерацию снова.
Заявки фрилансеров
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