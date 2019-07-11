Нужен переводчик с английского с вдумчивым подходом

Подали заявку в Пинтерест на одобрение приложения, есть описание на английском.

Прислали отказ. Вот он - https://prnt.sc/ofmy8s

Там 2 ссылки - https://prnt.sc/ofmyha

Нужно прочитать тексты по этим двум ссылкам:

https://developers.pinterest.com/policy/

https://developers.pinterest.com/terms/

Затем наше описание приложение и сказать, в чем несоответствие.

Потому, что есть куча сервисов, которые работают как и наш, для отложенной публикации и там есть Пинтерест и они работают, то есть это не невозможная вещь.

То есть нужно понять, что мы могли указать не то, подправить текст (там его всего на 1 абзац) и я его отправлю на модерацию снова.