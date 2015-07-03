Нужен переводчик с функционалом копирайтера

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Завершен1 заявка128 просмотров

Добрый день!

Меня зовут Александр. Мне нужен переводчик с русского на английский с функционалом копирайтера.

Мы пишем сайт мульти- язычный, где нужно переводить текст сайта русского языка на английский.

Задача в том, чтобы текст был под SEO - аналитику ключевых USA-слов предоставим.

Уникальность должна быть 85-95%

Сайт посвящен тематике - оборудования, технологий, дизайна, интерьера.

Если Вам нужна постоянная работа и нам понравится как Вы работаете, есть возможность сделать рерайт всего этого, уже с анлийского на английский, но сделать второй сайт, только английский для совсем другого домена, но тематика и разделы будут практически одинаковые.

10 лет назад
Alex_Sandrik
Сандрик 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Ghafourian
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$222
22 дня
Все очень понравилось! Ольга сделала хороший перевод на англ. Тексты были под SEO Рекомендую как надежного и пунктуального исполнителя
Замечательный заказчик, с удовольствием буду продолжать сотрудничество

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Ghafourian
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад

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