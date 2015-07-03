Нужен переводчик с функционалом копирайтера

Добрый день!

Меня зовут Александр. Мне нужен переводчик с русского на английский с функционалом копирайтера.

Мы пишем сайт мульти- язычный, где нужно переводить текст сайта русского языка на английский.

Задача в том, чтобы текст был под SEO - аналитику ключевых USA-слов предоставим.

Уникальность должна быть 85-95%

Сайт посвящен тематике - оборудования, технологий, дизайна, интерьера.

Если Вам нужна постоянная работа и нам понравится как Вы работаете, есть возможность сделать рерайт всего этого, уже с анлийского на английский, но сделать второй сайт, только английский для совсем другого домена, но тематика и разделы будут практически одинаковые.