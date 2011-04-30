Нужен переводчик с китайского

Онлайн-школе английского языка english-study-online.ru требуется преподаватель английского языка для работы на удаленной основе (уроки по Skype). Требования: 1.Высшее профильное образование 2. Опыт работы репетитором (или преподавателем) – не менее 6 лет, в тогм числе и групповое обучение. ...
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