Нужна спецификация одного графического формата

$2500
ПереводыЗакрыт6 заявок473 просмотра
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Есть графический формат webp. Нужно его описание (спецификация) на русском языке.

Спасибо тем, кто умеет пользоваться Google, чтобы найти продукт того же Google. Думаете, я это не скачал? В том-то и дело, что меня интересует именно описание, а не исходники. Исходники и я сам напишу, была бы подробная спецификация.

В принципе, поставлю вопрос по-другому: кто может по имеющимся исходникам (кажется, на Си) сделать наброски исходников на Delphi?

13 лет назад
softi-biz
Сергей 
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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