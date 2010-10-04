Нужна спецификация одного графического формата

Есть графический формат webp. Нужно его описание (спецификация) на русском языке.

Спасибо тем, кто умеет пользоваться Google, чтобы найти продукт того же Google. Думаете, я это не скачал? В том-то и дело, что меня интересует именно описание, а не исходники. Исходники и я сам напишу, была бы подробная спецификация.

В принципе, поставлю вопрос по-другому: кто может по имеющимся исходникам (кажется, на Си) сделать наброски исходников на Delphi?