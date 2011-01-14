Нужны переводчики

Тематика статей - интернет, маркетинг, гаджеты и т.д. Один из сайтов-источников - mashable.com. В день - перевод 2-х статей. Через 3-4 месяца - будет увеличение числа статей. Статьи в среднем по 5-7 тыс. знаков. ...
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Портал ищет переводчиков с английского на русский. Тематика – мода, роскошь, красота, медицина.
Требования: грамотность, адекватность,пунктуальность. Отдельное замечание: мы знаем, что такое промт, от переводчика ждем литературно оформленный, читаемый текст. Попытки выдать промтообразный перевод за адекватный текст получат соответствующую оценку.
Оплата еженедельно за выполненную работу, 1.5 WMZ за тысячу без пробелов, тест в приложении обязателен.
Заявки будут рассматриваться ТОЛЬКО с выполненным тестом.
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