Перевод новостны статей с Английского на Русский и обратно
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Нужно перевести текст с англ/русс
Пример текста отправлю в личку, пишите
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