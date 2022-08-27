Нужно перевести с украинского на русский 623 страницы художественного текста, текст простой. Важно передать суть диалога нашим партнерам. Текст находится в WORD, нужно сделать перевод также в WORD, размер шрифта 16. Сроки до месяца. За работу 27.000 грн