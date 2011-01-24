Общение с англоязычным саппортом

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Закрыт1 заявка173 просмотра

Необходимо позвонить в службу поддержки западной компании по скайпу.

Нужно чтобы Вы вели диалог на английском языке и одновременно поясняли о чем идет речь, чтобы я мог говорить вам какие задать вопросы ей.

Ориентировочно длительность разговора 1-3 минуты, затраты на скайп возмещаю отдельно.

14 лет назад
kijaef
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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