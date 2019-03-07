Оператор call-центра со знанием английского языка (г. ВЛАДИВОСТОК).

$300
ПереводыЗакрыт7 заявок404 просмотра
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В связи с расширением штата,требуются ответственные сотрудники со знанием английского языка (уровень не

ниже Advanced), проживающие в г. ВЛАДИВОСТОК. Работаудаленно (на дому). От вас: отличное

знанием англ. языка, усидчивость, желание работать на результат, компьютер,

стабильный интернет, гарнитура. Будьте готовы к выполнению небольшого тестового

задания. Зарплата: 300 долл (США) на испытательный срок. С дальнейшим увеличением,

в зависимости от выполнения плана.

5 лет назад
Katherina-Naumov
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад