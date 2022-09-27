Для для німецького ламбарду потрібно перекласти тексти які будуть розміщені на сайті на сторінці ломбарду в берліні

Потрібно на вечір сьогодні 22.09 до 22-00 по Києву. Тексти дуже схожі.

Текст має бути грамотно форматований і легко читабельний. Не Google Tr і не Deepl

В загальному 4k символів

Гарна німецька, буде перевірено німцями



ТЗ з словами для використання єСтавте питання на все відповім