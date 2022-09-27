Требуется перевод текста из документа с русского на английский язык. Важно сохранить все форматирование исходного документа, чтобы результат выглядел идентично оригиналу, но с переведенным текстом.
Переклад 5 міні текстів Ru-De для ламбарду
Для для німецького ламбарду потрібно перекласти тексти які будуть розміщені на сайті на сторінці ломбарду в берліні
Потрібно на вечір сьогодні 22.09 до 22-00 по Києву. Тексти дуже схожі.
- Текст має бути грамотно форматований і легко читабельний. Не Google Tr і не Deepl
- В загальному 4k символів
- Гарна німецька, буде перевірено німцями
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