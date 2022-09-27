Переклад 5 міні текстів Ru-De для ламбарду

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен5 заявок219 просмотров

Для для німецького ламбарду потрібно перекласти тексти які будуть розміщені на сайті на сторінці ломбарду в берліні

Потрібно на вечір сьогодні 22.09 до 22-00 по Києву. Тексти дуже схожі.

  • Текст має бути грамотно форматований і легко читабельний. Не Google Tr і не Deepl
  • В загальному 4k символів
  • Гарна німецька, буде перевірено німцями
ТЗ з словами для використання єСтавте питання на все відповім
3 года назад
IronManOMG
Роман 
41 год
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Переклад супер. Рекомендую до співпраці!
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

AndNirkov
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