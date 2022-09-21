Переклад авторської статті з української на англійську.

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Закрыт18 заявок460 просмотров

Треба перекласти статтю (шукаю людину для постійної співпраці, десь 1-2 статті на тиждень).

Ось приклад - цю треба першу перекласти https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XXrt1KuYnNFLkMjUQHhwEHmx8fZC4iyd2apSNYrVd42detaDFVtASuvrZydHwGuyl&id=100000925803153 

Тема - психологія, стиль - легкий, більш розважальний.

Переклад має бути художнім.

Чекаю на пропозиції. 

Дякую)

3 года назад
delfina_dalek
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