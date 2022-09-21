Необходимо освежить переводы приложения на вьетнамском языке и проверить наличие ошибок. Работа включает в себя обсуждение дизайнов, баннеров и описаний. Оплата от 5000 за выполнение, возможно выполнение за полдня в зависимости от количества ошибок.
Переклад авторської статті з української на англійську.
Треба перекласти статтю (шукаю людину для постійної співпраці, десь 1-2 статті на тиждень).
Ось приклад - цю треба першу перекласти https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XXrt1KuYnNFLkMjUQHhwEHmx8fZC4iyd2apSNYrVd42detaDFVtASuvrZydHwGuyl&id=100000925803153
Тема - психологія, стиль - легкий, більш розважальний.
Переклад має бути художнім.
Чекаю на пропозиції.
Дякую)
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