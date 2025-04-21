Необхідний переклад статті з англійської мови. Текст має бути простим, без спеціальних термінів, зберігати структуру та зміст оригіналу. Уникайте машинного перекладу — важливий живий і зрозумілий стиль. У разі успішного виконання можливі нові завдання.